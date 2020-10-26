Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр.

Днем температура воздуха в столице составит 10-12 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до нуля градусов.