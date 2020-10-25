Кудрин допустил крупные потери бюджета на фоне коронавируса Пациент выпал из окна коронавирусного госпиталя в Ростове 25 октября 2020, 16:54 Текст: Абдулла Шакиров

В Ростове-на-Дону пациент коронавирусного госпиталя выпал из окна, рассказали в региональном штабе по борьбе с COVID-19. Мужчина в результате полученных травм погиб, передает ростовский портал «Большой Ростов». По информации источника, происшествие случилось около 5.30 (мск). Следственные органы проводят проверку. Напомним, в июне 40-летний танцор и хореограф Максим Парфенов погиб после падения с 11-го этажа жилого дома в Москве.

