Путин оценил преимущества присутствия США в Афганистане

Президент России Владимир Путин считает, что присутствие США в Афганистане способствует безопасности в регионе.

Глава государства также отметил плюсы от сотрудничества с Вашингтоном в противодействии терроризму. Он сообщил, что полученная от США информация неоднократно помогала предотвратить теракты в России, передает РИА «Новости».

Ранее глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи отказался верить в сговор России и боевиков в Афганистане против западной коалиции.

Напомним, в июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

В августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане. Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.