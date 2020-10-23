Ученые оценили ущерб оккупированным территориям СССР во время Великой Отечественной

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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

Производство собственных семян – стратегическая задача для России Глеб Котов/РИА Новости
Рекорды, которые ставит в последнее время Россия в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. Россия получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

Одним из обвинений Трампа в адрес Байдена стало получение денег «от России» Morry Gash/POOL/EPA/ТАСС
Кандидаты в президенты США в последний раз «вышли к барьеру» – в столице штата Теннесси состоялся заключительный раунд дебатов между ними. Считалось, что Трамп легко разгромит Байдена, который сейчас находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны, скорее всего, будет решаться на революционных улицах. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Французы все поняли: в исламистских терактах виноваты соцсети. Более того, правительство пригласило глав французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok, чтобы совместно выработать инструменты борьбы с «киберисламизмом» Подробности...

Зеленский приглашает украинцев к войне с Россией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Новые военные базы могут быть украинскими только номинально: военный бюджет Украины и технологическое оснащение армии не позволит создать сколь-нибудь значимые военные объекты самостоятельно. Это будут базы стран НАТО, как бы они ни назывались и какой бы формальный статус ни имели. Подробности...
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Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Подлинные цели Европы сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции. Подробности...
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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Ученые оценили ущерб оккупированным территориям СССР во время Великой Отечественной

    23 октября 2020, 17:41

    В доме «Российского исторического общества» в Москве прошла всероссийская научная конференция «Экономическая политика Третьего рейха на временно оккупированных территориях СССР. План «Ольденбург» и его реализация».

    Ученые, архивисты и педагоги обсудили вопросы изучения планов нацисткой Германии по захвату советского экономического потенциала, практики реализации этой преступной политики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    К участникам конференции обратилась ответственный секретарь «Поискового движения России», председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию ОП Елена Цунаева: «Мой научный руководитель, наставник – Максим Матвеевич Загорулько свою докторскую диссертацию посвятил как раз плану «Ольденбург», его практике и краху. Поэтому я хорошо знаю, насколько сложна для исследователя эта тема. Особенно тогда, в 1970-х годах. Многие документы были засекречены, разрознены. И сейчас мы можем снова заняться этим вопросом, пристально исследовать тему с учетом новых источников».

    «Конференция отражает стремление современного общества и, прежде всего, молодежи, – сохранить правду о великой Победе, а значит – дать научную квалификацию деяниями нацистов на территории СССР, проанализировать планы нацистов по экономическому порабощению и уничтожению нашего государства», – отметила почетный архивист России, кандидат исторических наук Елена Малышева.

    Она также отметила символизм того факта, что в Новгородской области началось второе слушание дела о признании со стороны нацистов и их пособников факта геноцида мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. «Экономическая эксплуатация ресурсов нашей страны нацистами, создание на оккупированной территории для мирного населения условий существования, несовместных с жизнью – один из компонентов этой политики», – подчеркнула Малышева.

    Одним из организаторов конференции является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Директор департамента государственной молодежной политики министерства Денис Аширов отметил, что все студенты и педагоги, которые сегодня присоединились к конференции онлайн смогут вдохновиться на исследовательские работы, на то чтобы по-новому, пристально взглянуть на страницы истории Великой Отечественной войны.

    Координатор ассоциации развития педагогических университетов и институтов Владимир Шаповалов рассказал, что обсуждение итогов конференции будет продолжено на площадке Московского педагогического государственного университета уже в свете практики подготовки педагогических кадров.

    По мнению заместителя директора Института российской истории РАН Сергея Журавлева, тема конференции имеет большое социально-политическое значение, и ее выводы будут учтены при формировании учебных программ.

    Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов рассказал о той работе, которая проделана по исследованию темы за последние годы, в том числе о трудах, в которых сопоставляется экономическая эксплуатация Европы и СССР.

    Также с напутственным словом к участникам встречи обратился заместитель председателя правления Российского исторического общества Георгий Кучков.

    Доклады конференции были посвящены жизни советского населения в условиях оккупации, использованию трудовых ресурсов в германской оккупационной политике. Ученые представили исследования, посвященные оккупационной политике в Северо-Западном, Центральном, Южном и Северо-Кавказском регионах современной России.

    Конференция организована в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Его цель – восстановление исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установление правды о действиях нацистов и коллаборационистов. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта запланировано издание 23 томов архивных документов о преступлениях нацистов на оккупированной территории, проведение поисковых работ и просветительских встреч. Презентация уникального многотомного сборника архивных документов «Без срока давности» состоится в рамках международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который пройдет 20-21 ноября в Музее Победы в Москве.


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