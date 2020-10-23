Ученые оценили ущерб оккупированным территориям СССР во время Великой Отечественной

В доме «Российского исторического общества» в Москве прошла всероссийская научная конференция «Экономическая политика Третьего рейха на временно оккупированных территориях СССР. План «Ольденбург» и его реализация».

Ученые, архивисты и педагоги обсудили вопросы изучения планов нацисткой Германии по захвату советского экономического потенциала, практики реализации этой преступной политики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К участникам конференции обратилась ответственный секретарь «Поискового движения России», председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию ОП Елена Цунаева: «Мой научный руководитель, наставник – Максим Матвеевич Загорулько свою докторскую диссертацию посвятил как раз плану «Ольденбург», его практике и краху. Поэтому я хорошо знаю, насколько сложна для исследователя эта тема. Особенно тогда, в 1970-х годах. Многие документы были засекречены, разрознены. И сейчас мы можем снова заняться этим вопросом, пристально исследовать тему с учетом новых источников».

«Конференция отражает стремление современного общества и, прежде всего, молодежи, – сохранить правду о великой Победе, а значит – дать научную квалификацию деяниями нацистов на территории СССР, проанализировать планы нацистов по экономическому порабощению и уничтожению нашего государства», – отметила почетный архивист России, кандидат исторических наук Елена Малышева.

Она также отметила символизм того факта, что в Новгородской области началось второе слушание дела о признании со стороны нацистов и их пособников факта геноцида мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. «Экономическая эксплуатация ресурсов нашей страны нацистами, создание на оккупированной территории для мирного населения условий существования, несовместных с жизнью – один из компонентов этой политики», – подчеркнула Малышева.

Одним из организаторов конференции является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Директор департамента государственной молодежной политики министерства Денис Аширов отметил, что все студенты и педагоги, которые сегодня присоединились к конференции онлайн смогут вдохновиться на исследовательские работы, на то чтобы по-новому, пристально взглянуть на страницы истории Великой Отечественной войны.

Координатор ассоциации развития педагогических университетов и институтов Владимир Шаповалов рассказал, что обсуждение итогов конференции будет продолжено на площадке Московского педагогического государственного университета уже в свете практики подготовки педагогических кадров.

По мнению заместителя директора Института российской истории РАН Сергея Журавлева, тема конференции имеет большое социально-политическое значение, и ее выводы будут учтены при формировании учебных программ.

Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов рассказал о той работе, которая проделана по исследованию темы за последние годы, в том числе о трудах, в которых сопоставляется экономическая эксплуатация Европы и СССР.

Также с напутственным словом к участникам встречи обратился заместитель председателя правления Российского исторического общества Георгий Кучков.

Доклады конференции были посвящены жизни советского населения в условиях оккупации, использованию трудовых ресурсов в германской оккупационной политике. Ученые представили исследования, посвященные оккупационной политике в Северо-Западном, Центральном, Южном и Северо-Кавказском регионах современной России.

Конференция организована в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Его цель – восстановление исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установление правды о действиях нацистов и коллаборационистов. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта запланировано издание 23 томов архивных документов о преступлениях нацистов на оккупированной территории, проведение поисковых работ и просветительских встреч. Презентация уникального многотомного сборника архивных документов «Без срока давности» состоится в рамках международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который пройдет 20-21 ноября в Музее Победы в Москве.