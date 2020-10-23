Назначена новая ответственная за развитие медиа и интернета в России

Бэлла Черкесова назначена на пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которую с июля 2012 года занимал Алексей Волин.

В сообщении пресс-службы правительства России говорится, что «отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова».

Алексей Волин объяснил свое решение об уходе с поста выполнением всех задач, передает ТАСС.

«Главной моей задачей было перевести телевидение на цифру. Не только запустить первый и второй мультиплексы и отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов – дать им возможность бесплатно вещать в кабельных сетях на 21-й и 22-й кнопке, а также в виде врезок на ОТР. Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет», – пояснил он.

Своими основными задачами на новом посту Бэлла Черкесова назвала поддержку и развитие медиаотрасли, а также выработку «новых подходов в условиях цифровой трансформации», передает РБК.

По ее словам, понятие «медиа» становится намного шире, стираются границы между традиционными и нетрадиционными медиа.

«Информацию и контент производят все – это необратимый естественный процесс, и это нормально. Одной из своих задач вижу – больше достоверной информации и качественного контента», – сказала замминистра.

Черкесова Бэлла Мухарбиевна родилась 4 сентября 1985 года в городе Верея Наро-Фоминского района Московской области. Окончила с медалью гимназию №1516. Училась на факультете международной журналистики МГИМО МИД.

Ее отец Мухарби Черкесов является основателем, совладельцем и гендиректором строительной компании ООО «Фирма «Чесико», а также совладельцем ООО «Ашэмэз».

В 2008-2012 годах Черкесова работала на различных должностях в пресс-службе правительства. С июля 2012 года занимала должности советника департамента по внешней информационной деятельности, замначальника департамента партнерских программ, начальника департамента партнерских программ, начальника департамента развития средств массовой информации управления президента по общественным связям и коммуникациям.

С 2019 года она повышена до референта управления. В администрации президента Черкесова разрабатывала меры, направленные на поддержку и развитие российских медиа, инициировала и участвовала в разработке отраслевых законопроектов, вела процесс финансирования государственных СМИ, обеспечивала защиту интересов российских средств массовой информации за рубежом и расширение информационного присутствия России.

Также она координировала переход телевизионного вещания в России в цифровой формат.

Награждена орденом Почета. Действительный государственный советник третьего класса (2015). Входит в правительственную комиссию по развитию телерадиовещания. Замужем, воспитывает сына.