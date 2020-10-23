Баку сообщил о боях в Карабахе в ночь на пятницу

Минобороны Азербайджана сообщает о продолжающихся боях на различных направлениях в Нагорном Карабахе в ночь на пятницу.

«В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября боевые действия на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

В азербайджанском минобороны также утверждают, что нанесены удары по вооруженным сила Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Уточняется, что «нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту».

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.