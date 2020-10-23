«Поезд Победы» перенесет своих пассажиров в годы Великой Отечественной Войны

В пятницу с Белорусского вокзала Москвы в поездку по стране отправится уникальный состав - «Поезд Победы». Его необычность заключается в том, что на нем можно не только попасть в прошлое - в годы Великой Отечественной Войны, но и ощутить себя непосредственным участником событий тех лет.

В четверг на Белорусском вокзале принял первых экскурсантов «Поезд Победы» – не имеющая аналога в мире иммерсивная (обеспечивающая полный эффект присутствия) инсталляция, размещенная в составе поезда военного времени.

Если говорить точнее, то поезд – самый современный с электронным открытием дверей вагонов, но внутри создана настоящая «машина времени»: из манекенов в аутентичной исторической обстановке выстроены многофигурные композиции в каждом вагоне, специально «состаренном» под 1940-е годы. Как убедился корреспондент газеты ВЗГЛЯД, вагоны воспроизводят различные сцены: от последних мирных сценок перед объявлением войны – до бронепоезда с пулеметными гнездами, передвижного лазарета, штабного вагона. Здесь есть вагоны с беженцами, которые переживают налет вражеской авиации, вагоны с солдатами, едущими на фронт, а потом с солдатами, которые возвращаются с победой, отдельно – с радистами, с учеными. Нашлось даже место для вагона-концлагеря с жуткими изможденными фигурами на нарах.

Пассажир-экскурсант, проходя по вагонам, сквозь стук колес и паровозные гудки слышит артиллерийскую канонаду за окнами, видит, как проносятся мимо то заснеженные поля, то разрушенные города и сожженные деревни. Воспроизведены даже «военные» запахи: угля, карболки, кожи портупей и кирзы сапог. Фигуры «пассажиров» в живых позах сделаны абсолютно реалистично и исторически аутентично, так что в какой-то момент начинает казаться, что этот поезд действительно везет тебя в самое горнило Великой Отечественной. В наушниках аудиогида звучит рассказ реальной женщины – Елены Чухнюк, машиниста, которая в годы войны водила составы с оружием и боеприпасами на фронт.

И только предпоследний «победный» вагон расставляет все по местам. Последний штрих экспозиции – пустой вагон обычной электрички недавнего прошлого. В нем нет манекенов, но когда пассажир-экскурсант садится на скамью, в окнах всплывают и смотрят прямо в глаза фотопортреты солдат и офицеров, отдавших жизнь за Родину.

Организаторами проекта стали Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко- художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист». За мультимедийное наполнение отвечала медиагруппа «Красный квадрат». Проект поддержало также Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», благотворительный фонд «Память поколений» и дирекция Года памяти и славы. В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов, с помощью которых посетителям представляют неизвестные факты о той войне.

Первыми с экспозицией на вокзале ознакомились молодые экскурсанты-старшеклассники из Российского движение школьников и студенты МИСис. Теперь поезд должен отправиться по стране, чтобы побывать в 50 городах-героях и городах воинской славы. Перед отправкой в путь уникальную инсталляцию на колесах посетила делегация, в составе которой были первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Российских железных дорог Олег Белозеров.

«Экспозиция мне кажется очень важной. Хочется сказать слова благодарности авторам, – поделился впечатлениями первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. – У ребят из «Невской панорамы» уже было много уникальных проектов, которые они делали в Петербурге и Москве. Но такого, что мы увидели сейчас, просто в мире не существует – в пространстве поезда создать такую экспозицию с современными интерактивными средствами!». «Кроме того, авторы проекта придумали очень удачный – не стационарный, а мобильный формат для своей экспозиции», - отметил первый замглавы АП.

«Когда такая панорама создается, обидно, что не все ее могут увидеть. Но эта экспозиция проедет по пятидесяти городам. Большое количество ребят сможет побывать на ней. Важно, что это сделано на языке, понятном для детей 12-15 лет. Мне кажется, эта экспозиция точно останется в их памяти и душе», – отметил Кириенко. «Поезд Победы», помимо всего прочего, дань уважения и благодарности железнодорожникам – участникам Великой Отечественной, добавил он.

«В экспозиции ребята много фигур делали по реальным портретам. Это узнаваемые люди. За этими фигурами – не фантазия художника, а реальные люди с реальной судьбой. Это цепляет за душу, – сказал Кириенко газете ВЗГЛЯД. – Мы с семьей выходим на «Бессмертный полк», у нас много портретов, которые с гордостью несут и дети, и внуки. Для каждой семьи в нашей стране важна память о прошлом. У всех война часть личной истории – есть свои герои, свои потери».

Он также назвал глубоко символичным тот факт, что поезд уходит вглубь страны с Белорусского вокзала. «В этом заключалась вся война. Отсюда, с Белорусского вокзала уходили на фронт, сюда возвращались победители. И вся страна была на рельсах», – сказал Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что с завершением юбилейного года 75-летия Победы проекты, связанные с историей войны, отнюдь не закончатся.

Юбилейный 2020-й год был очень значимым для увековечивания памяти о героях войны, и проект «Поезд Победы» стал его символическим финальным аккордом, уверен министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Чтобы сохранить память о Победе, «делается многое, можно делать еще больше», добавил глава Миннауки. Фальков заверил, что будут появляться новые исторические образовательные проекты, причем в современном формате, подобные этому поезду.

Глава Миннауки отметил: «Важно, что в рамках конкретно этого проекта подробно рассказывается, в том числе, об ученых, которые внесли свой вклад в приближение победы». Он подчеркнул: нельзя забывать о самопожертвовании тех, кто работал в тылу – на передовой науки, проводил эксперименты, внедрял новые разработки.

«Права на ошибку у исследователей не было, – сказал Фальков. – Мы знаем примеры, когда в полевых условиях разрабатывались чертежи, а через неделю первые образцы испытывались. Это было уникальное время». Именно в тяжелых условиях войны произошел прорыв в создании реактивной авиации, на новый уровень вышла медицина, не говоря уже развитии собственно оборонных технологий, перечислил министр.

«Самый большой прорыв был совершен в области ядерной физики. Курчатов не зря изображен в экспозиции. Спокойствие в мире в послевоенные десятилетия было обеспечено в том числе разработками, которые вел этот человек», – заключил Фальков.

В пятницу поезд-музей отправится в путешествие по стране. Маршрут разделен на две части. Первая – пройдет по бывшей линии фронта через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск и завершится в Волгограде. Вторая часть маршрута «победного поезда», после небольшого технического обслуживания, пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом отрезке пути «Поезд Победы» сделает остановки не только в крупных городах, но на небольших станциях. В Москву состав вернется в начале будущего года.

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