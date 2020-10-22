Путин заявил о зависимости экономики Молдавии от России

Президент Владимир Путин, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что в России знают о событиях в Молдавии. Он отметил, что отрасли экономики республики завязаны на Россию и без нее существовать пока не могут.

«Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино? (...) Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке, это производство не востребовано», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин выразил надежду, что избиратели в Молдавии оценят усилия нынешнего президента их страны Игоря Додона по развитию отношений с Россией.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят для Молдавии «революционный» сценарий. МИД России заявлял о вмешательстве Германии во внутренние дела Молдавии.

Выборы в республике запланированы на 1 ноября, зарегистрировано восемь кандидатов, включая действующего лидера Игоря Додона.