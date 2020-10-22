Подозреваемым по делу об убийстве учителя под Парижем предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинения семи подозреваемым по делу об убийстве учителя Самуэля Пати под Парижем, сообщил глава антитеррористического отдела прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

Шестеро из семи задержанных обвиняются в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью». Среди обвиняемых – двое друзей убийцы Абдулаха Анзарова – Наим Б. и Азим Е, отец одного из учеников, критиковавший учителя на видео, исламист Абдельхаким Сефриуи и два ученика колледжа 14 и 15 лет. Еще один его друг, Юсуф С., обвиняется в «причастности к террористической группировке, преследующей цели совершения терактов против людей», передает РИА «Новости».

По словам прокурора, несовершеннолетние ученики, которые получили 350 евро от нападавшего за информацию об учителе, будут находиться на свободе под судебным контролем, все остальные остались под стражей.

Ранее прокурор сообщал, что по делу об убийстве учителя в общей сложности были задержаны 16 человек, девять из них отпущены на свободу, включая трех из пяти задержанных несовершеннолетних.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».