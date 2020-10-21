Французских школьников заподозрили в пособничестве террористу

Двух школьников во Франции, которые помогли террористу опознать оскорбившего мусульман преподавателя, подозревают в «соучастии в убийстве, совершенном по террористическим мотивам», заявил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар.

«В отношении семи человек, в том числе двух несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет, сегодня ночью было решено начать судебное расследование в связи с соучастием в убийстве, совершенном в связи с террористической деятельностью, соучастием в попытке убийства представителя власти в связи с террористической деятельностью, а также участии в деятельности преступного сообщества террористического толка, преследующего целью нападение на других людей», – цитирует ТАСС Рикара.

По словам прокурора, в общей сложности 16 человек были задержаны, девять из них отпущены на свободу, включая трех из пяти задержанных несовершеннолетних. «Расследование позволило установить, что нападавший, зная имя преподавателя и название колледжа, не имел возможности опознать жертву. Это было возможно только при содействии учеников колледжа», – рассказал Рикар.

Он уточнил, что террорист предложил двум ученикам вознаграждение примерно в 300-350 евро, и они остались с ним возле здания, чтобы показать выходившего после уроков преподавателя. Преступник якобы объяснил им, что хочет добиться от мужчины извинений за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда во время занятий, «избив его и унизив».

Кроме того, прокуратура подозревает в прямой поддержке обвиняемого в преступлении Абдулаха Анзорова еще двух человек. Удалось установить, что 19-летний Азим Э. сопровождал его в Руан, где они приобрели нож, найденный позже рядом с местом преступления. Другой 18-летний молодой человек также сопровождал Анзорова во время похода в магазин с ножами, а затем возил его в два других магазина, где они приобрели два пистолета для страйкбола. Сами они отрицают, что им было известно о планах террориста, хотя признали, что заметили изменения в его поведении и внешности.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего Пати с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил учителя. Нападавший был застрелен полицией. По данным российского посольства в Париже, им оказался родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, который в 2008 году уехал из России и получил во Франции политическое убежище.