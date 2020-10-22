Гарик Харламов разыграл телефонного мошенника

Шоумен Гарик Харламов выложил в Instagram видео разговора с телефонным мошенником.

В ходе телефонного разговора с мошенником актер сначала долго делает вид, что не понимает значение слов «клавиатура» и раскладка», когда злоумышленник просит его набрать некий текст на смартфоне. «Но подождите, я не понимаю. Клавиатура – это то, что у ноутбука», – приводит РИА «Новости» слова Харламова мошеннику.

Затем, когда вопрос с клавиатурой был решен, шоумен начинает притворяться, что не может набрать слово «поддержка». На кадрах видно, что актер уже с трудом сдерживает смех. Когда Харламов говорит, что написал только первые две буквы и начинает смеяться в голос, мошенник предлагает помочь ему и назвать слово по буквам. Затем злоумышленник диктует ему матерное ругательство и бросает трубку, после чего шоумен и его друзья продолжают смеяться.

Ранее Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов. Мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет.