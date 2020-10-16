Сбербанк рассказал о новом способе мошенничества

Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов – теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет, рассказали в кредитной организации.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», – сообщил источник РИА «Новости».

И регулятор, и банки неоднократно заявляли, что подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии. В этом году активность таких мошенников значительна выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.

В Сбербанке в период пандемии выявили много старых способов мошенничества, например объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсациях от государства. Также зафиксированы случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка.

«За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 млрд рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 млрд рублей», – отметили в кредитной организации.

Напомним, в четверг банки предупредили о распространенных способах мошенничества.