Банки предупредили о распространенных способах мошенничества

Мошенники в России побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников, сообщили в кредитных организациях.

«Известны случаи, когда мошенники путем психологического воздействия на клиента просят осуществить перевод денежных средств через банкомат и/или забрать средства через кассу, предоставляя при этом поддельные документы от банка», – передает РИА «Новости» слова директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова.

При выдаче средств через кассу мошенники ориентируют клиента на перевод через сторонние кредитно-финансовые организации и тем самым они полностью выводят клиента из периметра контроля банка, пояснил он. Вице-президент, директор по безопасности «Почта банка» Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества – социальной инженерии.

С использованием методов социнженерии проводится подавляющее большинство мошеннических операций, пояснил директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев. Это подтвердили и в Сбербанке, который с начала 2020 года зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с 2019 годом число таких обращений увеличилось более чем в два раза.

Самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками государственных органов, указали в «ОТП Банке». В этом году увеличилось число попыток телефонного мошенничества в целом по рынку, подтвердил управляющий директор «Абсолют банка» Олег Кусеров.

«Рост подобных атак связан, на наш взгляд, как с увеличением количества мошеннических колл-центров, так и с крупными утечками данных в 2020 году из разных предприятий, в том числе и из интернет-магазинов», – отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В МКБ добавили, что чаще всего целью атак были пожилые люди и их средства на депозитах. В Сбербанке интерес мошенников к вкладам объяснили тем, что в случае успешной атаки сумма хищения с депозита, как правило, в разы больше, чем со счета.

Напомним, в сентябре в Центробанке предупредили, что злоумышленники могут получать данные о клиентах одного из банков при помощи голосового меню и использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии.