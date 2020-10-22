Трамп пообещал не допустить участия США в безумных войнах за рубежом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге в городе Гастониа (штат Северная Каролина) пообещал в случае переизбрания не допустить участия США в «абсолютно безумных войнах за рубежом».

«Мы нанесем удары по террористам, которые угрожают нашим городам, и мы не допустим участия Америки в этих странных, абсолютно безумных войнах за рубежом. Мы будем сохранять несравненную военную мощь Америки и гарантируем мир с помощью силы, и именно это мы делаем сейчас», – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава американской администрации выразил уверенность, что США располагают «величайшей в мире» боевой техникой. «Россия и Китай, Северная Корея – никто не имеет такого вооружения, как мы. Ракеты, танки, подлодки, корабли, истребители – они прекрасны и лучшие в мире, гиперзвуковые ракеты, они летают в семь раз быстрее звука, очень быстро. Кроме того, мы переоснастили наши ядерные силы, и остается надеяться, что нам не придется применять ничего из этого», –заявил Трамп.

«Причина, по которой это оружие может не применяться, состоит в том, что у нас это оружие есть и если бы его у нас не было, у нас возникли бы очень серьезные проблемы», – добавил глава Белого дома, подчеркнув, что «голос, отданный за республиканцев на выборах, – это голос за безопасность, за создание достойных рабочих мест и за безграничное будущее для всех американцев».

Напомним, в сентябре Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн. Он также объявил, что очень скоро США сократят численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек, в Ираке – до 2 тыс., при этом, по словам Трампа, американские военнослужащие в основном уже покинули Сирию. Президент США также обвинил Пентагон в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Трамп назвал военную интервенцию США на Ближний Восток «величайшей ошибкой» в истории Соединенных Штатов.