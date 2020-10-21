От попавшего на фото первой ночи протестов в Белоруссии спецназовца ушла жена

Жена офицера МВД, который попал на известный снимок с первой ночи протестов в Белоруссии, рассказала о разводе с мужем и травле в Интернете.

Фитнес-тренер, чемпионка Белоруссии по бодибилдингу Лилия Салимгареева рассказала, что подала на развод из-за травли в Сети. «Потому что так угодно обществу, так будет лучше для меня и для него. Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали: «Чтоб ты сдохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее», – рассказала бывшая жена силовика «Нашей Ниве».

После первой ночи белорусских протестов в соцсетях появилось фото силовика, который стоит над лежащим человеком, которого ошибочно считали погибшим.

«Будто бы это я хожу [на улице] и стала военной. А люди так думали. Сначала я рыдала и забивалась, а потом начала отвечать: «И вам туда же». Это ненормально так говорить! Я уже писала, что вы поступаете так же, как «красно-зеленые», только давите морально, а те – физически. Я устала. До сих пор мне пишут, очень тяжело это все выносить и осознавать», – пояснила женщина.

Салимгареева признает, что в семье у нее не было проблем. Она считает, что развода бы не было, если бы не августовские события в республике.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.