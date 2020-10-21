Китаянка решила проверить ухажера на щедрость и привела на свидание 23 родственника

Китаец сбежал со свидания с девушкой, которая привела на ужин своих родственников, чтобы проверить потенциального партнера на щедрость.

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Мужчина договорился с девушкой о встрече и пообещал заплатить за ужин. Однако дама без предупреждения привела с собой 23 родственника. Таким образом она хотела узнать, насколько щедр молодой человек, передает Daily Mail.

Многочисленные родственники девушки заказали алкоголь и различные блюда. Однако позже они оказались в затруднительном положении, так как 29-летний кавалер сбежал со свидания после того как увидел счет, который составил почти 3 тыс. долларов.

Платить за дорогой ужин пришлось семье девушки, однако мужчина все же пообещал оплатить часть счета.