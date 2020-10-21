Путин поздравил Михалкова с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия.

«Никита Сергеевич, я вас надолго не задержу. У вас сегодня наверняка будет сложный день. Но не могу не поздравить вас даже вот хотя бы в такой форме. Модная сегодня форма. Онлайн. Но все-таки напрямую. Я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Поздравить и пожелать вам, этого желают всегда, здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать вам творческого долголетия», – отметил президент.

В свою очередь Михалков поблагодарил Путина за высокую награду – присвоение звания Героя Труда, отметив, что разделяет ее со своими коллегами.

«Это великая награда для меня, но скажу, что наша профессия она такая, что ты один ничего не сделаешь, и вот эта награда – всем моим прекрасным товарищам и соратникам, с которыми я работаю, и я с искренне разделяю с ними эту награду», – поблагодарил Михалков президента.

«Путин и Михалков подняли бокалы в режиме онлайн за здоровье кинорежиссера», – говорится в Telegram Life Shot.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Михалкову – за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Михалков 21 октября отмечает 75-летний юбилей. Накануне он сообщил, что не будет устраивать широкого празднования.

Он родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского.