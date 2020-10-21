Никите Михалкову присвоено звание Героя труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову – за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Никита Михалков 21 октября отмечает 75-летний юбилей. Накануне он сообщил, что не будет устраивать широкого празднования.

«К сожалению, в сегодняшней ситуации опасной пандемии я не хочу подвергать никого из моих друзей, знакомых и членов моей семьи риску и устраивать на мой юбилей праздничный ужин. Бывают ситуации, при которых тебе приходится чем-то жертвовать во имя чего-то большего, а что может быть больше, чем здоровье – твое и твоих близких», – сказал он.

Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского.

Режиссер снял фильмы «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни Обломова», «12», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Цитадель». Он также сыграл в кино множество ролей.

Никита Михалков – обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».