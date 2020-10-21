Кононенко не увидел ничего оскорбительно в словах Фельгенгауэр и Мари Говори о смерти протоиерея Смирнова

Каждый может высказаться на тему смерти протоиерея Димитрия Смирнова, если это не оскорбительно для памяти батюшки, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя реплики журналистки «Эхо Москвы» и YouTube-блогерши по соответствующей теме.

После кончины почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова, YouTube-блогерша Мари Говори в своем Twitter написала, что священнослужитель «на повышение пошел». Ее пост прокомментировала журналистка «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр словами: «Вряд ли. Мне кажется, его ждет жесткий дауншифтинг». Большинство пользователей Сети эти комментарии резко осудили.

вряд ли. мне кажется, его ждет жесткий дауншифтинг. — Tania Felgengauer (@t_felg) October 21, 2020

«В современном мире шутить приемлемо всяко. Проблема состоит в том, что слишком расширилась аудитория. И многие шутки, которые нормально бы воспринимались бы народом, теперь распространились на людей, которые видят крамолу, например, во всем, что пишет Таня Фельгенгауэр, моя подруга, кстати говоря», – говорит Кононенко.

Он рассказывает, что порой и сам не согласен с некоторыми вещами, которые говорит и пишет журналистка, ровно как и она не согласна с его видением по некоторым вопросам. Тем не менее, по словам собеседника, это никак не мешает пребывать им в прекрасных отношениях на протяжении многих лет.

«Каждый человек сам волен считать, на повышение ли пошел протоиерей Смирнов, или же он попадет в Ад. Это, вообще говоря, не наше дело, а дело конкретного протоиерея Смирнова с Боженькой. Но каждый может высказаться на эту тему, если это не оскорбительно для памяти протоиерея Смирнова. А я думаю, что обе эти реплики – не оскорбительны и касаются исключительно его деловых качеств», – считает Кононенко.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью батюшки и сообщил, что из-за карантина не сможет лично принять участие в его отпевании.