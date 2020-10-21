Журналистка «Эха Москвы» и YouTube-блогерша посмеялись над смертью протоиерея Смирнова

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и YouTube-блогерша Мари Говори высмеяли в соцсетях смерть протоиерея Димитрия Смирнова.

Мари Говори опубликовала в Twitter запись, написав, что Смирнов «на повышение пошел».

Ей ответила Фельгенгауэр: «Вряд ли. Мне кажется, его ждет жесткий дауншифтинг».

На переписку обратила внимание журналистка Юлия Витязева, написав в Telegram: «Наиболее выпукло вся суть нынешней оппозиции проявляется на фоне новостей о смерти кого-нибудь из тех, кого они не понимали и, соответственно, не принимали. Но «пляски на костях» – не лучший способ заработать себе «плюс в карму». Хотя бы потому, что любой человек смертен. И рано или поздно нам всем предстоит ответить за каждое свое слово и поступок. Причем отвечать придется уже отнюдь не в «Твиттере».

Телеведущий Владимир Соловьев сделал репост записи Витязевой в свой телеграм-канал. До этого он сообщил подписчикам о смерти протоиерея: «Умер протоиерей Димитрий Смирнов. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области. Ему было 69 лет. Светлая память».

Напомним, во вторник стало известно, что почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался от хронического заболевания.

8 мая Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID-19, в конце месяца его выписали. 29 сентября протоиерея вновь госпитализировали.