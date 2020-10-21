Умер один из инициаторов создания Ржевского мемориала фронтовик Рапота

Генерал-майор авиации в отставке, участник Великой Отечественной войны Алексей Рапота умер в возрасте 98 лет. Он был одним из инициаторов создания мемориала Советскому солдату в Ржевском районе, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

«20 октября ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Алексей Никифорович Рапота. Фронтовику, генералу-майору авиации в отставке, одному из инициаторов создания Ржевского мемориала Советскому солдату было 98 лет», – передает ТАСС сообщение областного правительства.

Соболезнования родным и близким Алексея Рапоты выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Героическая судьба Алексея Никифоровича является выдающимся примером патриотизма и доблестного служения Родине. Он с честью прошел нелегкие испытания на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Калининском фронте, защищал тверскую землю на ее героическом рубеже – Ржевско-Вяземском выступе», – говорится в соболезновании.

Алексей Рапота родился 27 февраля 1922 года, в 1940 году поступил в Ташкентское авиационное училище, в декабре 1941 года прибыл на Калининский фронт. Был штурманом звена ночных бомбардировщиков. Завершил войну в Польше в 1945 году. У Алексея Никифоровича было более 350 боевых вылетов, 200 из них – подо Ржевом. В августе 1987 года уволен в запас в звании генерал-майора.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.