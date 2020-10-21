Врач объяснил, почему скорая выезжает не ко всем COVID-пациентам

Скорая должна выезжать лишь на экстренные случаи, но не все вызовы от заболевших коронавирусом признаются таковыми, заявил главврач станции скорой помощи в Екатеринбурге Игорь Пушкарев.

Пушкарев заявил, что «есть четкие критерии, когда необходим вызов скорой: это температура 38,5 и выше более трех дней, одышка в покое (частота дыхания больше 22-23 в минуту, норма – 17-18), хронические заболевания с температурой, это люди пожилого возраста старше 65, если у них есть температура и нарушения дыхания», передает Ura.ru.

Если же у человека «заболело горло, нет обоняния и больше ничего – то это неотложка».

Он уточнил, что скорая помощь не проводит исследований на коронавирус и не берет мазков, потому пациентам, подозревающим у себя коронавирус, в нетяжелом состоянии следует обращаться в «неотложку» при поликлинике.

«Если вы не знаете телефона, вы можете позвонить в скорую, и мы перенаправим этот вызов в отделение неотложной помощи», – пояснил врач.

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