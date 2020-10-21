В России начали разрабатывать не травмирующий патрон с цветной пулей

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») планирует разработать новый тренировочный маркерный патрон для учебно-тренировочного самозарядного пистолета, сообщили в пресс-службе института.

Там пояснили, что новый патрон должен быть унифицирован с боевым пистолетным патроном «9 мм Lager», а также с канадским маркирующим патроном Simunition FX. Для патрона введены специальные пониженные требования к удельной энергии пули.

«Таким образом, пули не будут причинять тяжкого вреда здоровью человека при условии обязательной защиты наиболее травмируемых частей тела и болевых точек. Пули будут содержать маркирующий состав красного, синего или желтого цветов, следы от которого должны удаляться обычными моющими средствами», – передает РИА «Новости» сообщение ЦНИИТОЧМАШ.

Напомним, в начале октября сообщалось, что ЦНИИточмашприступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона, убойное действие которого вдвое выше существующих аналогов, его испытания начнутся в 2021 году.