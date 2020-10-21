Профсоюзы оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю напрямую связан с экономической ситуацией в стране, обсуждение этого вопроса в настоящее время не ведется, заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

«Вот тогда, когда Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде, правда, еще при прежнем министре, и в РТК», – цитирует РИА «Новости» Соколова.

Он добавил, что в тот период была сформирована общая позиция по данному вопросу. Она заключалась в том, что необходимо двигаться к снижению продолжительности рабочей недели.

«Это была сформулированная позиция общая, причем с разной степенью к этому отнеслись. Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении», – отметил он.

По его мнению, сейчас важным шагом стало бы сокращение 40-часовой рабочей недели. Он также добавил, что эта перспектива зависит от развития ситуации в экономике.

Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо продолжать обсуждать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос должен находиться на повестке в ходе развития трудового законодательства.

Напомним, в октябре прошлого года замминистра экономического развития Петр Засельский сообщил, что инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны.

В начале ноября 2019 года 40% россиян заявили о готовности работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю.