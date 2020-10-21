Трамп предложил Ирану быть сильной страной без ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания предложил Ирану быть сильной страной без ядерного оружия.

В ходе выступления Трамп напомнил, что «принял решение выйти из ужасного соглашения прошлой [американской] администрации по иранской ядерной программе». При этом глава Белого дома выразил уверенность, что из-за американских санкций ВВП Ирана упал на 27%, передает ТАСС.

«Я не хочу этого. Я желаю им благополучия, но они не могут иметь ядерное оружие. Я хочу, чтобы они были сильной, великой страной», – заявил Трамп. Он также выразил уверенность, что в случае победы на выборах его первый телефонный разговор будет с Ираном, в результате «будет [заключена] сделка».

Ранее США допустили возможность применения силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

Напомним, в мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В сентябре 2019 года Иран заявил о решении накапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. 10 февраля Иран заявил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний.