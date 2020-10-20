СК начал проверку после видео с опасным массажем ребенку в Новосибирске

Следственное управление СК по Новосибирской области проверяет сообщения в соцсетях после публикации видео с массажистом, поворачивающим голову младенца на 180 градусов.

«На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Массажистом были оказаны новорожденному ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, отметили следователи.

Летом в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, как выяснилось позднее, своей дочери они дали имя Шутка. Молодых людей арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Впоследствии им было предъявлено обвинение по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением. Отцу девочки инкриминировали еще и незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. Родители были ограничены в родительских правах, а девочка передана на попечение родственникам.