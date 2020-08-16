В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли наркотики

В крови мужчины, который на видео размахивал ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел по Сочи.

В МВД проверили опубликованное в Сети видео, и установили, что родителями младенца являются 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу в Сочи.

В ходе проверки у них нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуану, а также приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что ребенок родился в июне.

Родителей девочки задержали. При этом они отказались добровольно подчиниться полиции и оказали сопротивление. Их арестовали на десять суток. Ребенка увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.