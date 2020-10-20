Путин призвал обеспечить доступность банковского рынка для аграриев

Президент Владимир Путин на встрече с главой Россельхозбанка Борисом Листовым указал на необходимость обеспечивать для граждан доступность различных услуг банков.

«Доступность надо, конечно, обеспечивать для клиентов, доступность банковского рынка», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Руководитель банка заверил, что такая работа ведется как очно, так и через цифровые каналы, чтобы поддержать деловую активность. Листов рассказал, что помимо банковских продуктов – стандартов и сервисов – «Россельхозбанк» предоставляет целый спектр финансовых сервисов, таких как управление активами, страхование, факторинг, лизинг.

«На сегодняшний день больше половины договоров на рынке агрострахования заключаются под брендом Россельхозбанка. Но мы идем дальше и становимся для наших клиентов больше чем банк, формируем комфортную среду для малого и среднего бизнеса АПК, а также для сельского и городского населения», – сказал он.

Также Листов пояснил, что система позволяет в принципе небольшому бизнесу найти все, что необходимо, для того чтобы эффективно и полноценно заниматься бизнесом на селе, на земле.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения, в том числе аграрный сектор.