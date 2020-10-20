Работы участников чемпионата ArtMasters решили поставить в «Школе драматического искусства»

Взгляд
20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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У «Большой Украины» есть немалые препятствия

В границы «Соборной Украины» включают Крым, юг Белоруссии и Кубань Alex Tora/Wikipedia
«Вернуть Крым через Белоруссию» призвал один из видных украинских националистов, экс-представитель Киева на минских переговорах Роман Бессмертный. Лозунг абсурдный лишь на первый взгляд, считают эксперты: Бессмертный предлагает возвратить потерянные земли с помощью «мягкой силы». Но реализовать эти планы Украина не сможет сразу по нескольким причинам. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...

Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Работы участников чемпионата ArtMasters решили поставить в «Школе драматического искусства»

    20 октября 2020, 11:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Московском продюсерском центре состоялся финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Жюри выбрали две постановки, которые будут поставлены на сцене «Школы драматического искусства».

    Представленные проекты стали результатом коллаборации участников чемпионата и резидентов смены «Театр» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    В финале командных соревнований  принял участие председатель наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко. По итогам встречи он отметил высокий уровень подготовки постановок и обратил внимание на то, что участники, поступаясь личными амбициями, работали на успех команды.

    «Люди, которые месяц назад не знали друг друга, которые встретились впервые, сегодня  работали командой. Все ребята невероятно талантливые. И здесь главное не соревнование. С одной стороны это конкурс, а с другой стороны – это уникальная возможность попробовать обменяться опытом. И здесь это происходит, здесь это видно. Ребята точно понимают, что вне зависимости от того, выиграли они или проиграли, они стали сильнее, они стали талантливее», – поделился впечатлениями Кириенко.

    По итогам командных соревнований, жюри выбрали три постановки, которые войдут в программу торжественной церемонии закрытия чемпионата и будут показаны на сцене Большого театра 21 октября. Ими стали «Сказка о Рыбаке и Рыбке», «Три сестры» и отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие».

    Среди них жюри чемпионата определит победителя, который получит право поставить свой спектакль на сцене «Школы драматического искусства». Члены жюри решили выделить еще две блестящие работы – «Пиковая дама» и «Пир во время чумы». Эти два спектакля также будут поставлены на сцене «Школы драматического искусства».

    «Это очень достойная работа в таком формате, когда все сжато, когда нужно и сюжет показать, и историю рассказать. И то, что мы сегодня увидели, мне кажется, очень ценно. Спасибо вам!», – поблагодарил участников один из членов жюри финала командных соревнований, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

    К его мнению присоединился Григорий Заславский, ректор ГИТИСа: «Театр – это форма, но театр – это и смысл. То, что каждой из ваших команд удалось найти такую замечательную, оригинальную и энергичную форму и не потерять смысл – это победа конкурса в целом».

    Театральные фрагменты – это командные соревнования, которые стали возможными благодаря коллаборации между финалистами ArtMasters и участниками форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Художники по гриму, художники по костюмам, сценографы и художники-оформители чемпионата ArtMasters объединились в творческие коллективы с режиссерами, актерами, танцорами и другими резидентами форума «Таврида».

    Вместе они подготовили фрагменты спектаклей: на итоговом показе семь режиссеров выступили и представили свои постановки, среди которых «Синяя птица», «Пиковая дама», «Три сестры», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Пир во время Чумы», отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие» и отрывок по мотивам произведения «Молодые» Михаила Задорнова.

    Торжественная церемония награждения победителей и заключительный гала-концерт чемпионата ArtMasters пройдут 21 октября в Большом театре, что фактически станет стартом фестиваля «Таврида АРТ Moscow». Фестиваль пройдет в Москве с 21 по 26 октября 2020 года.


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