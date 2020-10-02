В Москве решили не ограничивать розничную торговлю

Московские власти на данный момент не рассматривают введение ограничений для торговой сферы из-за коронавируса, сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока таких ограничительных мер не рассматривается», – заявил Немерюк в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Немерюк добавил, что предприятия торговли в городе преимущественно соблюдают перчаточно-масочный режим.

«Ситуация значительно лучше, чем она, может быть, была несколько месяцев назад, но в любом случае есть еще предприятия, которые не соблюдают полностью требования, и они находятся под штрафом. Кстати, это касается не только торговых предприятий, сюда попадают и банки, и различные предприятия культуры», – пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что проверки проводят регулярно, с апреля выписано свыше 15 тыс. административных штрафов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что введение в России жестких ограничений из-за COVID-19 пока не обсуждается.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Однако в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.