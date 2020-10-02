Песков ответил на вопрос о введении в России жестких ограничений из-за COVID

Введение в России жестких ограничений из-за COVID-19 пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, представлен ли Кремлю какой-то план действий, например, план нового локдауна.

Штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, как отметил пресс-секретарь президента, продолжает работать.

«Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые приняты Москвой, были озвучены Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром столицы)», – отметил Песков.

Песков, говоря о росте числа заболевших коронавирусом в стране, отметил, что это требует мобилизации всех систем – и федеральных, и региональных.

«Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях», – рассказал он.

При этом такие решения, как, например, введение нерабочих недель, по словам пресс-секретаря президента, принимает не Кремль.

«Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями», – уточнил Песков.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 194 643 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 970 296 человек, из них 6054 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 21 077 человек. Накануне, 1 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8945. Таким образом, число новых случаев выросло на 467.

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