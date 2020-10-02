В России выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,194 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 302, Московской области – 244.

Всего в стране выявлено 1 194 643 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 970 296 человек, из них 6054 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 21 077 человек.

Накануне, 1 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8945. Таким образом, число новых случаев выросло на 467.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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