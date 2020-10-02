Армения призвала Запад отказаться от продажи оружия Турции

Армянский премьер Никол Пашинян призвал страны Запада пересмотреть договоренности о продаже оружия Турции из-за ее поддержки Азербайджана.

«Пашинян призвал пересмотреть договоренности о продаже оружия Турции после сообщения The Globe о том, что системы наведения L3Harris Wescam, которые были проданы Турции, Азербайджан использует в боевых действиях», – цитирует сообщение пресс-службы армянского правительства РИА «Новости».

Также Пашинян заявил, что Армения не может отвести войска из Карабаха, поскольку туда привлекли наемников.

«Террористы с Ближнего Востока сражаются на стороне Азербайджана, их спонсором является Турция. Как кто-то может предложить теперь оставить население Нагорного Карабаха незащищенным перед террористами и экстремистами?» – сказал армянский премьер.

Он отметил, что перемирие может быть установлено, если Турция «будет устранена из Южного Кавказа».

Пашинян добавил, что союзники Турции по НАТО должны объяснить, почему турецкие F-16 обстреливают Карабах. По его утверждению, вооруженные силы Турции непосредственно участвуют в боевых действиях.

«Союзники Турции по НАТО должны объяснить, почему самолеты F-16 обстреливают города и села Карабаха, убивая мирное население», – сказал лидер Армении.

Между тем представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что Азербайджан начал наносить удары по гражданским объектам в Карабахе при помощи израильских баллистических ракет.

«Удары по гражданским объектам наносятся также баллистическими ракетами, предположительно ракетой LORA», – пояснил Ованнисян.

В пятницу Пашинян также провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В пятницу Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.

2 октября Армения объявила, что вооруженные силы стран ы приведены в состояние полной боеготовности. Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.