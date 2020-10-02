Рейтинг Дегтярева в Хабаровском крае резко вырос за два месяца

Рейтинг врио главы Хабаровского края вырос за два месяца на 15 процентных пунктов, следует из данных Фонда общественного мнения (ФОМ).

Социологи фиксируют стабильный рост положительных оценок и восприятия нового главы края. В том, что Дегтяреву за короткое время удалось завоевать симпатии хабаровчан, эксперты не видят ничего удивительного. По мнению политологов, действия Дегтярева отвечают запросам общества, и, если так продолжится, конкурировать с ним на губернаторских выборах будет сложно.

Исследование ФОМ показало, что еще 26 июля Дегтярев производил положительное впечатление лишь на 12% опрошенных, а уже к 20 сентября этот показатель составил 27%. Количество граждан, отрицательно настроенных к новому главе региона, неуклонно падает: с 45% до 34% за два месяца. При этом социологи отмечают тенденцию: идет перетекание ранее протестно настроенных жителей края в категорию «затруднившихся с ответом», то есть вместо безоговорочного отрицания люди начинают задумываться и анализировать деятельность нового врио губернатора.

Особенно высока доля положительных оценок среди граждан старше 60 лет – традиционно наиболее активного электората (51% по данным ФОМ).

Выросло число хабаровчан, которые считают, что Дегтярев справится с обязанностями губернатора – с 23% до 37%. А также количество тех, кто считает, что ситуация в регионе улучшается – с 9% до 13%.

Протестующим пока симпатизирует более 30% населения, в самом Хабаровске эта цифра несколько больше. Однако стоит отметить важную особенность: лишь 29% из этой категории опрошенных негативно относятся непосредственно к деятельности Дегтярева, и эта цифра постоянно снижается. 47% сторонников протестов еще не определились с отношением к врио губернатора, а 25% – заявляют о поддержке Дегтярева.

Рост рейтинга Дегтярева произошел, несмотря на отсутствие особой кампании по его раскрутке, люди обращают внимание на деятельность врио главы региона. За два месяца Дегтярев побывал во всех районах Хабаровского края и составил 80 обращений правительству и местным властям. При этом проблемы сельского уровня решает оперативно: уже купили тестомесильную машину для школы в Охотске, отремонтировали полы и классы в школах в Комсомольском районе. Проблемы регионального уровня так быстро решить не получится, однако Дегтярев пообещал жителям позитивный результат.

Так, врио губернатора взял вопрос с обманутыми дольщиками на личный контроль и потребовал решить до начала октября 2021 года. Механизмы уже известны: достраивать дома будут за счет заинтересованных инвесторов и федерального бюджета.

Опрос ФОМ показал, что жители Хабаровского края поддержали инициативу создания Народного совета при губернаторе: 55% оценили ее позитивно. Ранее Дегтярев анонсировал создание Народного совета для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения. Он пригласил войти в совет даже жителей, участвующих в протестах.

Для оценки Дегтярева респонденты чаще всего используют слова: волевой, решительный, активный, энергичный, пробивной. Отмечают, что врио губернатора «делает работу очень грамотно и профессионально», «вникает во все дела», «человек слова».

Политологи Дмитрий Гусев и Павел Данилин сошлись во мнении, что поступки Дегтярева отвечают главным запросам жителей Хабаровского края. При том оба отметили непростые условия, в которых Дегтяреву пришлось знакомиться с краем – протестные настроения из-за задержания экс-губернатора Сергея Фургала.

«Дегтярев пришел в край в очень сложную ситуацию. Многие хабаровчане, особенно рьяные сторонники Фургала, были против. И сторонники Фургала, а это меньшинство, попытались настроить все общество против Дегтярева», – отметил Гусев.

«Дегтярев умеет держать удар. Его поставили в очень тяжелую ситуацию в связи с массовыми протестами. Ему пришлось очень нелегко, учитывая тот накал страстей, который существовал в обществе. И он выдержал этот удар и тем самым показал, что он, во-первых, мужик, во-вторых, умелый политик», – подчеркнул Данилин.

Эксперт заметил, что даже в таких условиях Дегтярев нашел общий язык со многими лидерами общественного мнения Хабаровского края. Как итог – протест начал угасать и разворачиваться в сторону от Дегтярева. «Это именно из-за того, что он активно общался с представителями различных групп, узнавал их интересы, давал обещания принять те или иные меры и старался их выполнить. По крайней мере, те, которые реально было выполнить в относительно короткие сроки. Самое главное – это проблема с обманутыми дольщиками. Он ее решает в режиме онлайн. И это дорогого стоит», – отметил Данилин.

Дегтярева называют хорошим федеральным лоббистом. Гусев заметил, что при назначении врио губернатора был расчет на его опыт и хорошие связи в Москве, с помощью которых он поможет развитию Хабаровского края. «И все, что делает Дегтярев с момента назначения – пытается привлекать федеральные деньги в край, реализовывать эти проекты и как-то работать на развитие края. Он много ездит, много встречается с федеральными министрами, привлекает все возможные деньги из федерации в Хабаровск. Вот почему число его сторонников растет», – уверен политолог.

«У него хороший лоббистский потенциал. Ему сейчас многое помогают делать в федеральном центре. За него готов вступаться и помогать ему Владимир Жириновский. И федеральные министры, конечно, тоже», – добавил Данилин.

Если Дегтярев продолжит демонстрировать ту же эффективную активную политическую позицию, то на выборах губернатора конкурировать с ним будет тяжело кому бы то ни было, уверен политолог Данилин, так как действия Дегтярева отвечают запросам жителей. Как заметил Гусев, на последних губернаторских выборах в стране победили те кандидаты, которые делали акцент на своих реальных делах. «У людей был такой запрос после коронавируса: они голосовали за тех, кто показывает какие-то видимые результаты своей деятельности. И Дегтярев в этот самый запрос общества попадает. Поэтому у него и рейтинг растет. Это большое умение политика: слушать людей, слышать их и отвечать на их запросы», – заключил он.