Доктор Мясников ответил на критику Навальным омских врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критические высказывания блогера Алексея Навального в адрес лечивших его омских врачей.

Мясников написал в Telegram в ответ на слова Навального о том, что омские медики якобы «хотели его смерти»: «Хотели бы – ты бы еще в первый день сдох».

«Я не стану задавать глупые вопросы, типа «у тебя совесть есть?» (...), и так ясно, что на первый вопрос ответ «нет», – добавил Мясников.

Однако врач решил «высказать свое возмущение и отвращение»: «Днем ранее этот тип (Навальный) обвинил в своем «отравлении» президента России (Владимира Путина). Теперь медиков, которые спасли ему жизнь. Потом он вернется в нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом. Да, это, наверное, все по закону и правильно – он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение! И разве российский гражданин не должен отвечать по закону за клевету и оскорбления?».

Мясников также вспомнил возникшую у него в Африке ситуацию, когда пришлось «перевязывать человека, который только что в нас стрелял»: «Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе (Навальному) – испытываю».

Ранее Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel негативно высказался в адрес лечивших его омских врачей, передает портал ngs55.ru.

«На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство – профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то о нарушениях обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру – ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом», – сказал блогер.

Также Навальный обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.