Советница Трампа могла быть носителем коронавируса в ночь дебатов

Советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс могла быть носителем коронавируса уже в ходе поездки с ним в Огайо для участия в дебатах с претендентом на пост главы государства от демократов Джозефом Байденом.

Телекомпания CNN сообщает со ссылкой на своего эксперта Джонатана Рейнера, что симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, проявились у Хикс вечером в среду, однако инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов, и помощница президента, скорее всего, уже была носителем инфекции за сутки до этого, то есть во время проведения дебатов, передает ТАСС.

Кроме того, прибывшие на дебаты члены команды Трампа были без масок, что могло привести к распространению заболевания. При этом во время дебатов Трамп и Байден соблюдали социальную дистанцию, а также отказались от рукопожатия.

Ранее стало известно, что Трамп и первая леди США заболели коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

Между тем американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США главным распространителем дезинформации о коронавирусе.