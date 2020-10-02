Внебрачная дочь короля Бельгии через суд добилась права на титул принцессы

Суд Брюсселя признал право Дельфины Боэль, дочери отрекшегося от трона короля Бельгии Альберта II, на титул принцессы, сообщают СМИ.

Право на титулы принца и принцессы получили и ее дети, сама Боэль может взять фамилию отца – Саксен-Кобург-Гота.

После отречения Альберт II хоть и сохранил формальный титул короля, но потерял судебный иммунитет, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTBF.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года.

В январе 2020 года Альберт II после результатов анализа ДНК признал себя биологическим отцом Боэль.

При этом король не признал «общественное» отцовство. Он отметил, что с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.

Мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Юридически отцом считается бывший муж баронессы промышленник Жак Боэль. Они развелись. Как пишут СМИ, Жак Боэль исключил Дельфину из завещания.