В ФБР рассказали о роли Google, Facebook и Twitter в расследовании «российских» кибератак

Американские компании Google, Facebook и Twitter помогли спецслужбам США в расследовании кибератак с использованием вируса NotPetya, в совершении которых обвинили шестерых россиян, заявил заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

«Мы также хотим поблагодарить техногигантов – Google, Cisco, Facebook и Twitter – за помощь в этом расследовании. Все чаще и чаще мы работаем с нашим частным сектором экономики», – передает его слова РИА «Новости».



США предъявили обвинения в совершении кибератак шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Вашингтон утверждает, что обвиняемые в хакерстве россияне якобы являются «действующими и бывшими сотрудниками ГРУ».

Из обвинения следует, что шестеро россиян «намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации» в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и Токио.

США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. Консультанты Белого дома включили Россию в список государств-хакеров. В начале 2018 года ряд стран, включая США, обвинили Москву в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в 2017 году. Также в США утверждали, что российские хакеры в начале 2017 года провели кибератаку на систему гражданской авиации страны.

Напомним, вирус NotPetya, известный также как Petya, в 2017 году атаковал тысячи компьютеров по всему миру, в том числе системы Роснефти, Башнефти и компьютеры правительства США. Восстановить потерянные данные, как и сами компьютеры, оказалось невозможно. В 2018 году Великобритания обвинила российские власти в причастности к кибератаке с использованием этого вируса. Позднее аналогичные обвинения выдвинули в США, Австралии, Канаде и Дании. В Кремле заявили, что российская сторона «категорически отвергает» данные обвинения.