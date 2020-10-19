Украинский «патриарх» Филарет призвал не признавать ПЦУ

Глава раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» Филарет обратился к христианам с призывом не признавать легитимность «Православной церкви Украины».

«Признать Томос от 6 января 2019 – это значит согласиться на появление своеобразного папства в православии. Исходя из того, что этим Томосом нарушается чистота православия, любая Православная Церковь, если она хочет оставаться православным, не может признать этот Томос. Призываю всех православных христиан в Украине и во всем мире, твердо стоять на принципах святого православия и не отходить от него», – передаются слова Филарета на сайте раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата».

Он также добавил, что признать Томос об автокефалии Православной Церкви Украины означает принять и содержание документа, в котором заложено уже не первенство чести Константинопольского Патриарха в православии, а его первенство власти.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.