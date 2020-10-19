В Хабаровском крае отметили позитивные изменения после назначения Дегтярева

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Отношение к беженцам из Чечни загнало Францию в ловушку

В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем под Парижем Denis Balibouse/Reuters
Убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым обнажило застарелую проблему Пятой республики. Те, кого Париж называл «борцами за свободу» и приютил во Франции, вдруг оказались «политическими исламистами», которых необходимо выслать из страны. Удастся ли французским властям решить проблему исламизма с помощью массовых депортаций?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...

Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В Хабаровском крае отметили позитивные изменения после назначения Дегтярева

    19 октября 2020, 17:25

    Текст: Абдулла Шакиров

    Хабаровскому краю удалось добиться значительных изменений в общественно-политической жизни субъекта после назначения временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярева, считает глава Комсомольского района края Александр Коломыцев.

    По его мнению, благодаря глубокой вовлеченности во все процессы жизнедеятельности края и детальному знакомству с ситуацией на местах Дегтярев смог наметить решение многих проблем региона. «Михаил Владимирович определил точки роста, инвестиции в которые дадут мультипликативный эффект и станут драйвером развития для других сфер экономики, а значит, реально улучшат ситуацию на территориях», – подчеркнул глава Комсомольского района, передает «АмурПресс».

    Сообщается, что в кратчайший срок Дегтярев провел аудит состояния дел в крае и объехал все районы края, побывав в самых проблемных муниципалитетах по несколько раз. Среди основных успехов нового главы региона в Хабаровском крае отмечают создание Народного совета края. В нем представлены свыше 300 человек из всех районов, люди различных профессий и возрастов – от 20 до 83 лет. Члены Народного совета представляют все слои хабаровского общества и все территории. В совете есть как жители городов, в том числе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, так и жители глубинки.

    «Народный совет намного репрезентативен, чем любой законодательный и представительный орган, и выражает интересы практически всех групп населения региона. За ним – серьезное будущее. Таких форматов работы в крае раньше не было», – подчеркнул политолог Евгений Чадаев.

    Помимо прочего, Дегтярев принял решение о создании горнолыжного курорта «Хехцир». Скоординирована работа потенциальных инвесторов и органов власти, запуск первой очереди планируется  в 2021 году. Ожидается, что курорт станет центром притяжения как для спортсменов, так и для любителей зимних видов спорта не только края, но всего Дальнего Востока. Как отметила заместителя председателя краевого правительства Мария Авилова, у инвестиционного проекта, который на паритетной основе предстоит реализовать правительству Хабаровского края и администрации города Хабаровска, большое будущее.

    «В глобальном смысле я вижу его связку с развитием Большого Уссурийского острова с обходной дорогой вокруг Хабаровска, созданием дальневосточной авиакомпании и транспортным хабом. Если мы заходим на реализацию этого проекта, то нужно делать это комплексно, системно», – сказала зампред.

    Также по инициативе Дегтярева 10 сентября 2020 года краевой думой был принят «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае». Он предусматривает снижение с 1 января 2021 года ставок транспортного налога на автомобили, с года выпуска которых прошло более трех лет. Ставки снизятся у 96 % владельцев транспортных средств.

    «Цель Дегтярева состоит в том, чтобы сделать жизнь в Хабаровском крае более комфортной для людей вне зависимости от места их проживания, а также создать нормальные и понятные правила для бизнеса, обеспечив ему условия для развития. Если анализировать все активности главы региона за последние месяцы, то они все отчетливо направлены на достижение именно этих целей. И, несмотря на то, что врио губернатора совсем недавно назначен в Хабаровский край, сегодня уже можно говорить о том, что ему удалось сделать немало», – считает член Общественной палаты Хабаровского края Владимир Зубков.

    Кроме того, в регионе отмечают и поддержку правительства России по ряду проектов. В частности,  Хабаровский край получит из федерального бюджета 3,5 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилого фонда до 2025 года. Первые 500 тыс. рублей поступят в регион в 2021 году. 


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