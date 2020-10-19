В Хабаровском крае отметили позитивные изменения после назначения Дегтярева

Хабаровскому краю удалось добиться значительных изменений в общественно-политической жизни субъекта после назначения временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярева, считает глава Комсомольского района края Александр Коломыцев.

По его мнению, благодаря глубокой вовлеченности во все процессы жизнедеятельности края и детальному знакомству с ситуацией на местах Дегтярев смог наметить решение многих проблем региона. «Михаил Владимирович определил точки роста, инвестиции в которые дадут мультипликативный эффект и станут драйвером развития для других сфер экономики, а значит, реально улучшат ситуацию на территориях», – подчеркнул глава Комсомольского района, передает «АмурПресс».

Сообщается, что в кратчайший срок Дегтярев провел аудит состояния дел в крае и объехал все районы края, побывав в самых проблемных муниципалитетах по несколько раз. Среди основных успехов нового главы региона в Хабаровском крае отмечают создание Народного совета края. В нем представлены свыше 300 человек из всех районов, люди различных профессий и возрастов – от 20 до 83 лет. Члены Народного совета представляют все слои хабаровского общества и все территории. В совете есть как жители городов, в том числе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, так и жители глубинки.

«Народный совет намного репрезентативен, чем любой законодательный и представительный орган, и выражает интересы практически всех групп населения региона. За ним – серьезное будущее. Таких форматов работы в крае раньше не было», – подчеркнул политолог Евгений Чадаев.

Помимо прочего, Дегтярев принял решение о создании горнолыжного курорта «Хехцир». Скоординирована работа потенциальных инвесторов и органов власти, запуск первой очереди планируется в 2021 году. Ожидается, что курорт станет центром притяжения как для спортсменов, так и для любителей зимних видов спорта не только края, но всего Дальнего Востока. Как отметила заместителя председателя краевого правительства Мария Авилова, у инвестиционного проекта, который на паритетной основе предстоит реализовать правительству Хабаровского края и администрации города Хабаровска, большое будущее.

«В глобальном смысле я вижу его связку с развитием Большого Уссурийского острова с обходной дорогой вокруг Хабаровска, созданием дальневосточной авиакомпании и транспортным хабом. Если мы заходим на реализацию этого проекта, то нужно делать это комплексно, системно», – сказала зампред.

Также по инициативе Дегтярева 10 сентября 2020 года краевой думой был принят «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае». Он предусматривает снижение с 1 января 2021 года ставок транспортного налога на автомобили, с года выпуска которых прошло более трех лет. Ставки снизятся у 96 % владельцев транспортных средств.

«Цель Дегтярева состоит в том, чтобы сделать жизнь в Хабаровском крае более комфортной для людей вне зависимости от места их проживания, а также создать нормальные и понятные правила для бизнеса, обеспечив ему условия для развития. Если анализировать все активности главы региона за последние месяцы, то они все отчетливо направлены на достижение именно этих целей. И, несмотря на то, что врио губернатора совсем недавно назначен в Хабаровский край, сегодня уже можно говорить о том, что ему удалось сделать немало», – считает член Общественной палаты Хабаровского края Владимир Зубков.

Кроме того, в регионе отмечают и поддержку правительства России по ряду проектов. В частности, Хабаровский край получит из федерального бюджета 3,5 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилого фонда до 2025 года. Первые 500 тыс. рублей поступят в регион в 2021 году.