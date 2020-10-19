Модель отдали под суд за вымогательство у Никаса Сафронова

Московский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении столичной модели Марины Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой, в рамках которого потерпевшим признан художник Никас Сафронов.

«В Таганском районном суде зарегистрировано уголовное дело в отношении Рудницкой и Морозовой. Дата первого заседания пока не назначена», – сообщили ТАСС в суде.

В январе суд Москвы заключил под стражу Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей. Женщины были задержаны сотрудниками полиции с поличным во время передачи денег.

Изначально следствие инкриминировало фигуранткам дела совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). В суд дело поступило уже с переквалификацией обвинения на ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.