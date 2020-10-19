Врач-сексолог оценил данные о принудительной стерилизации женщин на Урале

Стерилизация может быть рекомендована женщинам, которые по состоянию здоровья не могут родить здорового ребенка, либо если ее непроведение угрожает здоровью пациента, сказал газете ВЗГЛЯД известный российский врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он подчеркнул, что данная процедура может быть проведена исключительно на добровольной основе.

В Екатеринбурге женщина пожаловалась в социальных сетях на то, что в «Уктусском пансионате», где она проживает, были принудительные случаи стерилизации, поскольку в заведении нельзя держать детей. Уполномоченный по правам человека Свердловской области и правоохранительные органы начали проверку данной информации.

«Стерилизация с медицинской точки зрения – это единовременное и необратимое лишение организма способности к размножению. Медицинские показания для стерилизации отражены в приказе Минздравсоцразвития РФ № 121н от 18.03.2009. Основания продиктованы гуманистическими установками. То есть непроведение стерилизации может нанести вред здоровью. К таковым состояниям здоровья относятся и болезни, исключающие возможность зачатия здорового ребенка», – говорит Кульгавчук.

Если человек признан недееспособным, продолжает врач, то его стерилизация допускается по заявлению его опекуна, и только в случае, если человек достиг совершеннолетнего возраста. Процедура согласования осуществляется исключительно в порядке судебного заседания с присутствием на нем самого недееспособного.

«Принудительная стерилизация дееспособного человека незаконна, и может трактоваться, как причинение тяжкого вреда здоровью. Проверить необходимость стерилизации можно и после операции, на основании медицинской документации и подтвержденных диагнозов», – добавил Кульгавчук.

Начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов рассказал, что операцию по стерилизации женщине сделали по медицинским показаниям.