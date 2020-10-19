Правоохранители начали проверку данных о принудительной стерилизации женщин на Урале

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

Зеленский и Эрдоган демонстрируют глубокое взаимное удовлетворение Zuma/ТАСС
В Киеве громогласно радуются итогам визита президента Украины Зеленского в Анкару – и призывают Эрдогана принять участие в так называемой Крымской платформе. Какие интересы объединяют Украину и Турцию, каким образом оба государства намерены совместно противостоять России и почему подобное сотрудничество несет угрозу прежде всего самой Украине?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам сам по себе. Подробности...

Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русские виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Правоохранители начали проверку данных о принудительной стерилизации женщин на Урале

    19 октября 2020, 09:18

    Текст: Евгения Шестак

    Правоохранительные органы начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в «Уктусском пансионате» в Екатеринбурге, заявил начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.

    «Мы все заинтересованы в полном всестороннем и честном расследовании этой информации... На сегодняшний день к этой проверке подключились не только мы, но и областной уполномоченный по правам человека Свердловской области, и минздрав, и правоохранительные органы. Со всех сторон ситуация будет исследована», – цитирует РИА «Новости» Илларионова.

    Отмечается, что женщина, которая на видео пожаловалась на принудительную стерилизацию, была прооперирована по медицинским показаниям. 

    «Что касается конкретной женщины, которая записала видеообращение. Да, действительно, этот человек проживает в интернате, проживает здесь более 10 лет. Соответственно, человек характеризуется положительно – добрый, спокойный, ровный человек», – сказал Илларионов.

    По его словам, пребывание в учреждении и получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Также он отметил, что к нему не поступало жалоб от пациентов пансионата о принуждении к процедурам.

    Тем временем директор пансионата Ирина Верхоланцева также уточнила, что в субботу учреждение посещали сотрудники полиции.

    Ранее уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к проверке данных о возможной стерилизации женщин-инвалидов в екатеринбургском интернате. По предварительной информации, минимум 10 женщин из числа подопечных интерната были стерилизованы. Пока подтверждений этому нет.

    Отмечалось, что руководство якобы заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.


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