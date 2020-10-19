Правоохранители начали проверку данных о принудительной стерилизации женщин на Урале

Правоохранительные органы начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в «Уктусском пансионате» в Екатеринбурге, заявил начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.

«Мы все заинтересованы в полном всестороннем и честном расследовании этой информации... На сегодняшний день к этой проверке подключились не только мы, но и областной уполномоченный по правам человека Свердловской области, и минздрав, и правоохранительные органы. Со всех сторон ситуация будет исследована», – цитирует РИА «Новости» Илларионова.

Отмечается, что женщина, которая на видео пожаловалась на принудительную стерилизацию, была прооперирована по медицинским показаниям.

«Что касается конкретной женщины, которая записала видеообращение. Да, действительно, этот человек проживает в интернате, проживает здесь более 10 лет. Соответственно, человек характеризуется положительно – добрый, спокойный, ровный человек», – сказал Илларионов.

По его словам, пребывание в учреждении и получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Также он отметил, что к нему не поступало жалоб от пациентов пансионата о принуждении к процедурам.

Тем временем директор пансионата Ирина Верхоланцева также уточнила, что в субботу учреждение посещали сотрудники полиции.

Ранее уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к проверке данных о возможной стерилизации женщин-инвалидов в екатеринбургском интернате. По предварительной информации, минимум 10 женщин из числа подопечных интерната были стерилизованы. Пока подтверждений этому нет.

Отмечалось, что руководство якобы заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.