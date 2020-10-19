В России разрешили ввод в гражданский оборот двух вакцин от коронавируса

Разрешение на ввод в гражданский оборот получили уже две серии отечественных вакцин от коронавирусной инфекции, заявила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко.

«В настоящее время выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», – сказала она на круглом столе комитета Государственной думы по охране здоровья «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний», передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три российские вакцины от коронавируса различаются по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства.

Напомним, правительство включило первую российскую вакцину от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Такая мера принята для регуляции поставок в регионы и недопущения дефицита.