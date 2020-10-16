Попова назвала различия трех российский вакцин от COVID-19

Три российские вакцины от коронавируса различаются по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня есть разные технологии производства и создания вакцины в мире. Мы разработали шесть алгоритмов, шесть, так скажем, глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное», – сказала Попова в интервью Первому каналу.

«И сегодня в России, мне кажется, это прекрасный результат для страны – в одной стране сегодня выпущено практически три вакцины, совершенно разных по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства, что тоже очень важно. Мы можем задействовать разные производственные площадки, которые есть в стране, для производства трех разных вакцин, которые могут быть впоследствии использованы для разных категорий людей», – добавила глава Роспотребнадзора.

В августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. В среду президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.