Сафронов дал показания о взаимоотношениях с предполагаемым вербовщиком

Следователь ФСБ Александр Чабан назвал обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. Эта фигура оказалась ожидаемой для обвиняемого, который затем дал исчерпывающие показания об их взаимоотношениях, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Я связан подпиской о неразглашении, поэтому не могу назвать имени человека, который, по версии следствия, был вербовщиком Сафронова. Но могу сказать, что следствие назвало ожидаемую нами фигуру, о которой сообщалось раньше, после чего Сафронов дал исчерпывающие показания о взаимоотношениях с этим человеком», – передает ТАСС слова адвоката.

Ранее Сафронов направил в ФСБ ходатайство с просьбой разъяснить ему суть обвинений.

Обвиняемый заявил, смог усвоить из постановления о привлечении в качестве обвиняемого только то, что он «когда-то, кому-то, при невыясненных обстоятельствах» якобы сообщил «некую государственную тайну», о которой сам не имеет ни малейшего представления.

Лефортовский суд Москвы до 7 декабря продлил арест Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.