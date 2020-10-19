Сенатор США спросил ФБР о причастности России к разоблачению сына Байдена

ФБР должно сообщить, причастна ли Россия к разоблачительным материалам СМИ о Хантере Байдене, заявил американский сенатор Рон Джонсон.

По его словам, «ФБР обязано информировать» о том, могла ли это «быть дезинформация со стороны России». Он направил письмо главе ФБР Кристоферу Рэю. Джонсон рассказал, что в конце сентября информатор сообщил его комитету, что обнаружил ноутбук Хантера Байдена и передал устройство ФБР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, речь идет о материале New York Post об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Одно из писем было направлено сыну кандидата в президенты США Джо Байдена после включения Байдена-младшего в совет директоров Burisma: в нем Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

Переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа. Джулиани передал устройство газете.