Глушаков и фанаты «Спартака» обиделись друг на друга Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае 18 октября 2020, 14:33 Текст: Елизавета Булкина

Двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова 24-летний Умар Нурмагомедов доставлен в больницу в Дубае, сообщили в команде бойца. «Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», – передает ТАСС слова источника. 24 октября Нурмагомедов должен провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу- Даби. Бой отменен. В феврале Умар Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

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