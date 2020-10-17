Алиев заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Азербайджанская армия взяла под контроль город Физули в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Город Физули взят под контроль азербайджанской армии», – цитирует РИА «Новости» Алиева.

По его словам, освобождены также села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района.

В субботу минобороны Азербайджана сообщило об обстреле четырех районов республики вокруг Нагорного Карабаха с армянской стороны.

Ранее Алиев назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры на действия Армении. По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад», погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.