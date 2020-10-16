Алиев открестился от планов перенесения боев на территорию Армении Раскрыт результат испытаний Турцией комплексов С-400 16 октября 2020, 17:26 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкие военные в ходе учений у города Синоп поразили цели при помощи купленных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщил военно-дипломатический источник. «На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», – сказал собеседник ТАСС. «Рособоронэкспорт» не стал комментировать это сообщение. Ранее в турецкой прессе опубликовали видеозапись с пуском ракеты в районе черноморского Синопа, где предположительно проводятся испытания ЗРК С-400.

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